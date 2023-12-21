MİT ve emniyetten İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Terör örgütü mensubu Caner Koç yakalandı

Son dakika haberi! İstanbul’da emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan Caner Koç'u Sancaktepe’de yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan Caner Koç'u Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından DHKP-C mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle uzun süredir aranan Caner Koç'un Sancaktepe'de kaldığı belirlendi. Ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra 17 Aralık Pazar günü, Caner Koç'u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.