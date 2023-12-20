Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a resmi ziyaretinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini belirterek, 'Sayın Aliyev ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik.Türk dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum' dedi.