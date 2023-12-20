Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Çalışan emekliye ikramiye ödemesi Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından SGK tarafından hak sahiplerine yapılacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken 'Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. 86 maddelik torba yasa içerisinde kanunlaşacak düzenleme ile 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet ikramiyesi alacak. Peki çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte milyonlara emekli ikramiyesi ödeme rehberi...
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesiyle SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için milyonların gözü kulağı Meclis'te torba yasa görüşmelerinde. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman verilecek? İşte detaylar...
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA
Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?
Genel Kurul'da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.
KANUN TEKLİFİ YASALAŞINCA SGK HAREKETE GEÇECEK
86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
SGK ÖDEME REHBERİ FORMÜL 1:
Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.
Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılması bekleniyor.
SGK ÖDEME REHBERİ FORMÜL 2:
Meclis süreci ve ödeme takvimindeki sıkışıklık nedeniyle ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önce yapılamaması durumunda çalışan emekliye ikramiye emekli maaşları ile beraber yatacak.
Buna göre; SSK'lı çalışan emekliler 17-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 5000 TL emekli ikramiyesi alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
Bağ-Kur'lu çalışan emekliler 25-28 Ocak 2024 tarihleri arasında 5000 TL emekli ikramiyesi alacak.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde
HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK, BANKAYA OTOMATİK YATACAK
Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.
DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.
HER EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, 'Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak' dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıkladı.
MALİYETİ 23 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR
Muş, 'Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir.' dedi.
ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.