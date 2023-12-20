  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kacır, Çinli mevkidaşları ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi.

Ekleme: 20.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kacır, Çinli mevkidaşları ile görüştü
Bakan Kacır görüşmelere dair yaptığı açıklamada, “Çin ziyaretimizde Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Yin Hejun ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Jin Zhuanglong ile bir araya geldik. Türk sanayisinin rekabet gücünü artıran, Ar-Ge ve inovasyon ile yükselen Milli Teknoloji Hamlesi’ni muhataplarımla paylaştım. Türkiye’nin küresel yatırımlar için en doğru adres olduğunu ifade ettim. Nitelikli iş gücümüz, Gümrük Birliği üyesi olarak Avrupa pazarlarına ve 28 ülke ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla toplam 1,5 milyar nüfusa erişim imkanımız, güçlü üretim altyapımız ile yatırımcılara cazip koşullar sunuyoruz. Özellikle, Çin otomotiv ve batarya firmaları için ülkemizdeki yatırım fırsatlarını konuştuk. Türk ve Çin şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında daha kapsamlı iş birlikleri yapabilirler. Türkiye ve Çin'in yüzyıllara dayanan dostluğu, sanayi ve teknoloji alanında birlikte ortaya koyacağımız başarı hikayeleri için sağlam bir temel oluşturuyor. Ülkelerimizin sanayi ve teknoloji ekosistemlerine güç katacak yeni yatırımların önünü açacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Fırsatçıya geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyor'
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Koşarak bankanızı arayın, 10 gün kaldı! Yapmayanın bakiyesi sıfırlanacak...

Koşarak bankanızı arayın, 10 gün kaldı! Yapmayanın bakiyesi sıfırlanacak...

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi