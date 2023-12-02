Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.BURSA °C, 24°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 22°CAz bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.RİZE °C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı bulutluTRABZON °C, 21°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 8°CAz bulutlu ve açıkHAKKÂRİ °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluVAN °C, 10°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 18°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 16°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açık