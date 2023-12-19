Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.Sıcaklıkların; ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutluAz bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutluHATAY °C, 15°CAz bulutluMERSİN °C, 20°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CAz bulutluKONYA °C, 8°CAz bulutluSİVAS °C, 6°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ARTVİN °C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluTOKAT °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluKARS °C, 2°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı bulutluVAN °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluMARDİN °C, 10°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu