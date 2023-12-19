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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 19.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların; ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu
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