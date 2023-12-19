Malatya'da korkunç kaza! Araca ok gibi saplandı

Malatya - Elazığ yolunda, korkunç bir kaza meydana geldi...Elazığ'a seyir halinde olan M.U.Ç idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen H.A'nın kullandığı servis aracına çarptı.Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. yaralandı.Bölgeye ekip sevk edildi, yaralılar kurtarıldıİhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.