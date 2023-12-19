Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Brezilya'da çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mağaraya giren vatandaşlar, 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki yılanı etkisiz hale getirdi. TikTok, X (Twitter) gibi platformlarda paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, aynı zamanda tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşlar görüntülerin gerçek olmadığını öne sürerken, bazıları da videonun montaj olabileceğini iddia etti. İşte o görüntüler...

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler tartışma konusu oldu.Brezilya'da vatandaşlar, bir mağarada 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında bir yılan buldu.Yılanı etkisiz hale getiren vatandaşlar, saldırmasını engellemek için zincirle bağladılar.Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.Söz konusu görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi.Bazı vatandaşlar görüntülerin gerçek olmadığını öne sürerken, bazıları da videonun montaj olabileceğini iddia etti.