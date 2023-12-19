  • USD: 29,03 - 29,08
  • EURO: 31,75 - 31,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmini duyan şoke oluyor... Hemen kimliğine sarılıyor: Türkiye'de benzeri yok!

Hatay'da yaşayan ahşap yontma ustası Nazım Yozgot, Lazları çok sevdiği için ilginç bir yönteme imza attı. 25 yıl önce Nüfus Müdürlüğü'nün kapısını çaldı. Aldığı isimle herkesi şoka uğrattı: Duyan kimliğine bakmak istiyor!

Ekleme: 19.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
İsmini duyan şoke oluyor... Hemen kimliğine sarılıyor: Türkiye'de benzeri yok!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki ahşap yontma ustası Nazım Yozgot, eserleriyle takdir topladı. Bölge sakinlerinin de sevgisini kazandı. Lazları çok seven Nazım Yozgot, 25 yıl önce Nüfus Müdürlüğü'nün kapısını çaldı. İsmini Temel Reis olarak değiştirerek herkesi şoka uğrattı.

İsmini duyan şoke oluyor... Hemen kimliğine sarılıyor: Türkiye'de benzeri yok!

'DUYANLAR KİMLİĞMİ GÖRMEK İSTİYOR'

İsmini ve soy ismini değiştirmesinde çizgi film karakteri Temel Reis'in etkisi olmadığına dikkat çeken Reis, 'İsmim Temel, soy ismim Reis. Beni herkes bu isimle tanıyordu. Ben de ismimi ve soy ismimi bu şekilde değiştirdim.

Yaklaşık 25 yıl önce değiştirdim. Çizgi film karakterine heveslenip de ismimi Temel Reis olarak değiştirmedim. Ben Lazları severim, sevdiğimden yaptım. İsmim önce Nazım Yozgot'tu şu anda Temel Reis.

İlk kez duyanlar kimliğimi görmek istiyorlar. İnanmıyorlar, ben de tutup kimliğimi gösterdiğim zaman inanıyorlar. Bazılarına ilginç geliyor ama Reyhanlı'da beni herkes böyle tanır' dedi.

'İSMİ OLDUKÇA İLGİNÇ GELİYOR'

Ahmet Yılmaz, ustanın isminin ve soy isminin çizgi film karakterine benzemesinden dolayı ilginç olduğunu ifade ederek, 'Burası Temel Reis'in iş yeri. Çay ocağında ahşaplara şekil veriyor. Ustamızın ismi ilginç geliyor. Çizgi film kahramanı var Temel Reis, ondan ilginç geliyor. Kendisine Temel Reis diyoruz' ifadelerine yer verdi.

İsmini duyan şoke oluyor... Hemen kimliğine sarılıyor: Türkiye'de benzeri yok!
CHP'de kaset kumpası failine ödül mü veriliyor?
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
Meral Akşener'den sert çıkış: Bu bir savaş ilanıdır... Varım!
Soykırım ordusu savaş hukukunu yıkıp geçti! Gözaltındaki Filistinliler gördükleri işkenceleri anlattı: Gözlerimizi bağlayıp…
HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na 'Önder Sav' tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!
Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı: 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz
İki bölgede PKK'ya peş peşe darbeler!
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu