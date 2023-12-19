  • USD: 29,03 - 29,08
  • EURO: 31,75 - 31,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hizbullah İsrail'e ait bir askeri noktayı vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ekleme: 19.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Hizbullah İsrail'e ait bir askeri noktayı vurdu
Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'İsrail'in Metula askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığı ve tam isabetle vurulduğu' ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, 'İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Hiyam beldesi çevresine fosfor bombası fırlattığı' kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarında 24 Lübnanlı sivil ve 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.
CHP'de kaset kumpası failine ödül mü veriliyor?
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
Meral Akşener'den sert çıkış: Bu bir savaş ilanıdır... Varım!
Soykırım ordusu savaş hukukunu yıkıp geçti! Gözaltındaki Filistinliler gördükleri işkenceleri anlattı: Gözlerimizi bağlayıp…
HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na 'Önder Sav' tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!
Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı: 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz
İki bölgede PKK'ya peş peşe darbeler!
Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Düğün sonrası inanılmaz olay: Gelin erkek çıktı!

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Bölgeyi parça parça yutuyor: Karadeniz'de büyük tehlike

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu

Mağarada bulundu, görenler şoke oldu! 7 metre, 400 kilogram: O görüntüler tartışma konusu oldu