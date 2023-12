CHP Üyesi isim belgeleriyle açıkladı! HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun FETÖ bağı ifşa oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve değişimcilere karşı tutum almasıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Cafer Mahiroğlu'nun, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli kararıyla Özdemir olan soyadını Mahiroğlu olarak değiştirdiğini belirten Erdoğan, "Halk TV'nin gerçek sahibinin ismi Süleyman Özen.Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Hatta dönerleri çok meşhur. Şirketin tek sahibi olan Süleyman Özen, Cafer Mahiroğlu'nun eniştesi. Ayrıca ikinci eşinden baldızı Armağan Küçük hanımefendi YK Başkan vekili. Özetle Cafer Özdemir'in hiçbir yetkisi yok" dedi.İngiltere'de 'Select' isimli bir tekstil markasıyla bilinen Cafer Özdemir'in üzerine kayıtlı 3 şirket olduğunu ve bunların kayyum sürecinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Select markası geçtiğimiz yıllarda 18 şubesini kapattı. O yıllarda Cafer Özdemir çok ilginç biriyle tanıştı. İsmi; Elias Solomou. Ve bu kişiyle birlikte Caferelia adlı bir şirket kurdu. Bu kişi üzerine yurt dışında çok fazla kişiyle görüştüm ve ilginç bulgulara rastladım.Elias Salomou sürecine döneceğim, ama öncesinde bazı önemli noktalara temas etmem gerekiyor. Cafer Özdemir (Mahiroğlu) 2018 yılında CVA'ya başvurdu. Bu şu anlama geliyor; "Company Voluntary Arrangement" yani şirketine kayyum atandı. 2019 Yılında süreç bitti. Ama Cafer Özdemir şube kapatmaya devam etti. Ayrıca bir diğer şirketi Rocaf Limited borç batağında (tekstil şirketi). Yani 2019 Yılında Cafer Özdemir dibe vurmuştu. Batmıştı" ifadelerini kullandı.2017 yılında Güney Afrikalı Naspers'ten Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldığını belirten Erdoğan, "Hatta daha fazla yatırım yapacaktı. Ama siteyi kapattı. Sırasıyla Select, Rocaf limited derken, İngilterede şirketlerine kayyum atanmış; batık bir iş adamı Cafer Özdemir (Mahiroğlu) en sonunda Elias Solomou ile tanışır ve Caferelium adlı emlak şirketini kurar. Bu 3 şirket Elias Solomou'nun ortağı olduğu şirketler.Bunlardan Caferelia adlı emlak şirketinde Cafer Mahiroğlu ile ortak olur ve sözde emlak işi yapmaya başlarlar. Şimdi gelelim kritik noktaya, Elias Solomou ile ortak olan Mahir o tarihlerde batmış, şirketlerine kayyum atanmış, Select ve Rocaf adlı şirketleri bitik durumdadır. Cebinde sigara parası dahi yoktur" dedi.Erdoğan, Cafer Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet'e iki şirketinin reklamını verdiği süreci ise şöyle anlattı:"Şimdi size, SETA'nın FETÖ İngiltere yapılanmasına dair raporundan bir bölümü paylaşmak istiyorum. Rapor uzun ben sadece ilgili bölümü paylaşacağım. Cafer Mahiroğlu Select'i henüz batırmamışken, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet (BN) idi.Bu, SETA raporu ile sabittir. BizNet, FETÖ'nün İngiltere'deki örgütlenmesinin en kritik aracıydı. Bu dergi, FETÖ'cüler tarafından dağıtılıyor, FETÖ'cüler tarafından finanse ediliyordu. Ve FETÖ ilişkileri herkes tarafından biliniyordu. BN (BizNet) ülkemizdeki FETÖ davalarında İngiltere örgütlenmesindeki en önemli araç olduğu tüm kayıtlarda mevcuttur.Şimdi gelelim BizNet'in reklam verenlerine. Bir anda karşımıza Select çıktı. FETÖ'nün SETA raporunda yer alan İngiltere örgütlenmesi için çıkarttığı BizNet (BN) adlı dergide, Select ve Armadi markalarını görüyoruz.""SETA'nın raporunda FETÖ İngiltere yapılanmasının en önemli aracı olduğu belirtilen BizNet (BN) dergisini henüz batmadığı dönemde Select ve Armadi markalarının reklamlarıyla dolduran Cafer Özdemir'in çok ama çok garip bir dostu, hatta ortağı var. İsmi Zeynep Turudi. Bu hanımefendi çok ama çok ilginç bir hanımefendi" diyerek paylaşımlarını sürdüren Erdoğan, "Neredeyse Cafer Mahiroğlu'nun olmadığı tek bir karesi yok.Google'da aratın. Her an her saniye beraberler. Mahiroğlu'nun sağ kolu. Ve bomba! FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON, resmi yazıyla Cafer Mahiroğlu'nun sağ kolu olan Zeynep Turudi'ye indirim yapılması için Türk Hava Yollarına yazı yazıyor. Şimdi, sırasıyla soruyorum; Cafer bey, soyadınızı neden değiştirdiniz? ⁠Cebinizde sigara paranız dahi yokken Halk TV'yi nasıl aldınız? ⁠Elias Solomou kimdir?Uluslararası kara para akladığı yönündeki iddialar doğru mudur? ⁠Sağ kolunuz Zeynep Turudi ile TUSKON arasındaki ilişki nedir? TUSKON neden antetli kağıtla, Turudi için THY'ye yazılar yazmıştır? ⁠Neden FETÖ'nün İngiltere yapılanmasının dergisine Select ve Armadi şirketlerinizin reklamlarını verdiniz? Niçin?" sorularını yöneltti.