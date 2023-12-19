Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı! Emniyet'ten 2 ilde nefes kesen operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 2’si kırmızı bülten, 1’i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü lideri Antalya ve İstanbul’da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandılar. Kırmızı Bülten ile aranan Homas Josef Konrad’ın, temşin ettiği uyuşturucu maddelerini Avrupa ülkelerine sevk ettiği, Danıel Alexander Muller’in ise; Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen 'Kafes-21' Operasyonlarıyla' 2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı yakalandı.İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Homas Josef Konrad Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya'nı Alanya İlçesi'nde gözaltına alındı.İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Jinking Peng, Çin'de 'Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri' suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te yakalandı.Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Danıel Alexander Muller, Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.' Şeklinde açıklamada bulundu.