Türkiye'den Gazze diplomasisi: Mesaj net: Kalıcı ateşkes şart

Gazze'de akan kanın durması için Dünyaya çağrı yapan Türkiye, çabalarını artan bir ivmeyle sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İİT ve Arap Ligi Temas Grubu, İskandinav ülkeler ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine dün(15 Aralık) Oslo'yu ziyaret etti. Bu kapsamda görüşülen ülkeler kriz bölgelerine en çok insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer almaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk konularında etkin olmaları ve AB içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından önem taşıyor.Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen; Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İzlanda Dışişleri Bakanı Benediktsson, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Bettel, Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salovaara toplantılarda hazır bulundu.Temas Grubu üyelerinden Filistin Dışişleri Bakanı Maliki; Katar Dışişleri Bakanı Al Thani; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan; Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve İİT Genel Sekreteri Taha ziyarete katıldılar.Temas Grubu artık sadece İslam İşbirliği teşkilatı ve Arap Ligi adına konuşmuyor. Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun sahiplendiği bir tutumu muhataplarına iletiyor. Gazze'de yaşanan durumu bütün açıklığıyla muhataplarının ve kanaat önderlerinin dikkatine getiriyor. İsrail'i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaratıyor.Ziyaret, Gazze'de ateşkes çağrısı yapamayan AB içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından da önem taşıyor.Temas edilen ülkelerden Danimarka, Finlandiya ve İsveç, BM Genel Kurulu'nda Ekim ayında yapılan oylamada Filistin'i desteklememişti. BM'de 12 Aralık Salı günü yapılan oylamada ise ateşkes lehinde oy kullandılar.Mevzubahis ülkelerin bazılarında çok sayıda Müslüman yaşıyor ve buralarda İslam karşıtı eylemlerde artış gözleniyor. Yapılan görüşmeler, aşırıcı gruplarla mücadele ve toplumlararası barış mesajının yinelenmesi bakımından önemli oldu. Sözkonusu ülkelerin, Temas Grubu'yla diyalog arayışında olması Gazze ve Filistin'de yaşanan zulme yönelik duyarlılığın Batı Avrupa'da artmakta olduğuna işaret ediyor. Temas Grubu'nun, barış, adalet ve kalıcı çözüm vurgusu yaparak tam ateşkes ve barış sürecinin başlaması yönündeki çağrısı, sorunun bir an önce çözülmesine dair beklentinin dünyada giderek daha fazla yankı bulmasına imkan tanıyor.Temas Grubu son dört haftada sırasıyla Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, New York, Washington DC, Ottawa ve Cenevre'de görüşmelerde bulundu.Pekin'de ÇHC Dışişleri Bakanı Wang Yi; Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Londra'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron; Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Colonna; Barselona'da İspanya Dışişleri Bakanı Albares; New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres; Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken; Ottawa'da Kanada Başbakanı Trudeau ve Dışişleri Bakanı Joly; Cenevre'de BM Ajanslarının yetkilileri ile görüşüldü.Grup, 27 Kasım'da Barselona'da Gazze konulu Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. 29 Kasım'da New York'ta Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı, Dışişleri Bakanı seviyesinde toplanan BM Güvenlik Konseyi oturumuna katıldı. Temas grubunun ziyaret ve görüşmeleri Gazze'de yaşanan dramın dünya gündeminde tuttu.