Silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 13 şarjör, 2 bin 871 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hücum yeleği ele geçirildi.Jandarma ekipleri tarafından silahlarla ilgisi olduğu tahmin edilen 5 kişi gözaltına alındı.