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Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortası için yeni karar

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası aylık azami prim artış oranı 2024'ün ilk çeyreği için belli oldu. 2023 yılının Mayıs ayından bu yana yüzde 2 olarak uygulanan oran yılbaşından sonra yüzde 5'e çıkarılacak.

Ekleme: 14.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortası için yeni karar
2024 yılının ilk 4 ayı için zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023 yılının Mayıs ayından bu yana yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortası için yeni karar

AZAMİ PRİM ARTIŞ ORANI 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİ İÇİN BELLİ OLDU

Buna göre, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak hesaplanan zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış tutarı, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden), 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacak.

HASAR MALİYET ENDEKSİ HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ORANLAR

Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; yüzde 45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınacak.

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkili olacak.
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