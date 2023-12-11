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Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından terör örgütü PKK'nın finansal yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında detaylı bir rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili soruşturma başlatırken, PKK'lı teröristlerin hain planları ve örgüt içi para trafiği deşifre edildi. Soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı
Ekleme: 11.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı
MASAK'ın terör örgütü PKK ile ilgili hazırladığı son rapora ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Terör örgütünün kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi. İşte detaylar...

MASAK RAPORU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEYTANİ PLANI BOZDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) terör örgütü PKK'nın finansal yapılanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. 1 yıldır yapılan takip ve incelemede para transferi yapan şüpheliler belirlendi. Bazı zanlılara aynı hesaplardan peyderpey ödeme yapıldığı görüldü.

Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TRT'de yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütünün iletişim kanalları ortaya çıkarıldı, teknik takipleri sağlandı.

Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı

Örgütün sabotaj timi tarafından eylem yapmasını istedikleri şüphelilerin hesaplarına paralar aktarıldı. Talimatı alan örgüt üyeleri istenilen noktalarda keşiflerini gerçekleştirdiler. Ancak eylemlerini yapamadan yakayı ele verdiler.

İstanbul merkezli operasyonlarda 43 şüpheliden 38'i yakalandı.

PKK İTİRAFÇISI AÇIKLADI: HESABIMA 185 BİN LİRA GÖNDERİLDİ

Soruşturma dosyasına giren PKK itirafçısı M.U'nun ifadesi, hain planların boyutunu gözler önüne serdi. 'Örgüt bana 'Sana güvenebilmemiz için eylem yapmalısın' dedi. Beni 2021 Ocak ayında Tekirdağ'a gönderdiler. Çorlu yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın doğal gaz yakıt tankının keşfini istediler, videolar çektim.

Keşif sırasında hesabıma para yatırıldı. 2022 Ocak ayında da Bodrum'a geçtim, marinaları yakmak için keşif yaptım. Nisan ayında ise Eskişehir'e geçtim. Burada hızlı tren hattına eylem yapılması istendi. Eylemler için hesabıma 185 bin lira gönderildi.'

Terör örgütü PKK’nın kirli planı bozuldu! Suçu devlete atacaklardı: İtirafçı terörist açıkladı

ORMANLARI YAKIP SUÇU DEVLETE ATACAKLARDI

Bir başka itirafçı A.K ise devlet aleyhine propaganda yürütmek için ormanları yakma emri aldıklarını anlattı.

A.K., 'Bana İstanbul'dan bidonla sülfürik asit gönderdiler. Çıkaracağım yangın için yapmam gereken karışımı anlattılar.

Ben bununla orman yangınları çıkaracaktım. Seraları yakacaktım. Çıkaracağım yangınların suçunu devletin üzerine atacaklarını, 'Devlet rant için ormanları yaktı' propagandası yapacaklarını söylediler.' ifadelerini kullandı.


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