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Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! Hesap görüntülerini paylaştı!

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından arkadaşı Eylül Öztürk hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulan Öztürk, kara para iddialarını bir kez daha yalanladı. Çektiği videoda aylık kazancını açıkladı...

Ekleme: 11.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! Hesap görüntülerini paylaştı!Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı. ABD'de 11 ev aldığına dair iddialar ortaya atıldı.

5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Kara para iddialarını reddeden Eylül Öztürk, YouTube'da bir video paylaşarak e-ticaret üzerinden kazandığı parayı açıklayıp aylık kazancını anlattı.

Aylık gelirinin 1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Eylül Öztürk, 'Size aylık kazançlarımı paylaşacağım. Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum.

Sizlerin de sorabileceği tek soru; Vergisi ödendi mi? Evet ödendi. Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum.

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! Hesap görüntülerini paylaştı!

Kazançlarımın tamamının kaynağı bunlardır. Dizi sinema sunuculuk tiyatro gelirlerim. Markamdan gelen paralar.

125 BİN DOLAR'DAN 10 EV!
Kazandığım reklamlar. 10 tane tanesi 125 bin dolar'dan alınmış ev. Hepsi tek seferde de alınmamış evler.

Zamanla alınmış evler. Hepsi banka hesaplarında var zaten. Elde ettiğim kaynak A'dan Z'ye belirlidir.

Devlete 1 lira borcum yoktur. Varsa da cezasını öderiz' şeklinde konuştu.

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! Hesap görüntülerini paylaştı!

Öztürk'ün, 1 Kasım - 30 Kasım tarihli hesap dökümünde ise 2 milyon TL kazandığı görüldü.
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