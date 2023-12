CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye 'at pazarlığı' çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?

Genel seçimlerde hezimet yaşayan muhalefet yerel seçimler yaşanırken yine at pazarlığı ve krizlerle gündemde.13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savruluyor.Özel ve İmamoğlu 'Değişim' diyerek yola çıktı ancak devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir yandan İYİ Parti'ye diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e yanlıyor. Son olarak İYİ Parti 'Müstakil seçim' diyerek CHP'ye kapıları kapattı.Meral Akşener 'müstakil seçim' kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı ulaşım üzerinden 'beceriksiz ve niteliksiz' ifadeleriyle vurdu. Akşener öte yandan okuduğu bir şiir ile Yavaş'a 'Korkak' göndermesi yaptı. İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı Buğra Kavuncu da teşkilatlara 'CHP ile temas kurmayın' genelgesi gönderdi. Yaşananlar sonrası CHP'yi 'kaybediyoruz' korkusu sardı.CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İYİ Parti'ye 'at pazarlığı' yapalım mesajı verdi.İttifakın tabanda kurulabileceğini savunan Zeybek, 'İYİ Parti İstanbul'un pek çok ilçesinde adaylarını açıkladı. Süleyman Demirel'in deyimiyle siyasette 24 saat çok uzundur. Her an farklı gelişmeler olabilir. Ama biz CHP olarak bütün yerleşim yerlerinde CHP amblemiyle seçime girme kararını aldık. Tabi ki, il ve ilçelerimiz kimi yerleşim yerlerinde yerel işbirlikleriyle bunu başka bir partinin logosu altında girme biçiminde önümüze getirirlerse bu konuyu değerlendirmeye açığız.' dedi.Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan ve İYİ Partili bir yetkiliye dayandırılan iddiaya göre GİK toplantısı sonrasında Akşener'in 'Ankara'yı tekrar oylayacağım' dediği öne sürüldü. Bu durum İYİ Parti'nin CHP'ye karşı el yükseltme taktiği olarak görüldü. Bakalım Akşener söylediği o kadar lafı yutup yeniden masaya mı oturacak yoksa 'müstakil' kararı ile seçimlere tek parti olarak mı girecek...CHP bir yandan da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HEDEP'i masaya çekmeye çalışıyorÖyle ki Özel koltuğa oturduğu kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.Takip eden süreçte HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel 'kayyuma karşı çıkacaklarını' da sözledi.Daha sonra HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi. Terörün siyasi ayağı HEDEP'ten önce 'Her yerde kendi adayımızla gireceğiz' mesajı gelirken daha sonra pazarlığa kapı aralandı.Gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek 'HEDEP'in ayağına gidebiliriz' mesajı verdi.Zeybek CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada HEDEP ile temasa ilişkin 'Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum İYİ Parti'ye ve diğer siyasi partilere yapıldığı biçimiyle bir nezaket ziyareti gerçekleşecektir.' ifadelerini kullandı.