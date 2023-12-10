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Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler

İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırıma verdiği devasa desteği gizleme ihtiyacı bile duymayan ABD'den peş peşe skandal adımlar geliyor. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddederek dünyayı karşısına almıştı. Bu yetmezmiş gibi bir de her fırsatta kongreyi öne atan ABD, İsrail'e silah yığmak için 'acil durum' ilan etti.

Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Ekleme: 10.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
ABD soykırım sponsorluğuna tam gaz devam ediyor. Dünyayı karşısına alan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddetti. Ardından İsrail'e silah satışını hızlandırmak için 'ilk kez acil durum' ilan etti.

KONGREYİ BYPASS ETTİ

New York Times gazetesi, ABD'nin göz göre göre katliama nasıl ortak olduğunu yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in tank mühimmatın siparişini onaylamak için kongreyi atladığını yazdı.

ACİL DURUM YETKİSİ

Gazete, 'Biden yönetimi, İsrail hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı nedeniyle tartışmalı olan Ortadoğu'ya silah sevkiyatını hızlandırmak için ilk kez acil durum ilan ediyor.' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve bir kongre üyesi The New York Times'a, bakanlığın Silah İhracatı Kontrol Yasası'ndaki acil durum hükmüne başvurduğunu söyledi.

DURDURMA YETKİSİ YOK

Silah sevkiyatının hızlandırılmış bir yola sokulduğu ve kongrenin bunu durdurma yetkisinin olmadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kongreyi Bypass etme kararı ve Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz ve incelemesiz destek vermesine eleştirilerin arttığına dikkat çekildi.

'GAZZE'DEKİ OPERASYON SAMİMİDİR'

Silah satışı üzerinde çalışan eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, Bay Blinken'e atıfta bulunarak, 'Gazze'deki operasyon samimidir' dedi.

İNCELEME ALTINDAYDI

Kongre yetkilileri, 13 bin merminin, Dışişleri Bakanlığı'nın onaylamayı amaçladığı Merkava tankları için İsrail'den gelen 45 bin mermilik mühimmat siparişinin bir dilimi olduğunu, ancak bunun silah satışlarını denetleyen iki kongre komitesi tarafından gayri resmi inceleme altında olduğunu söyledi.
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