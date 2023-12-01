Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.