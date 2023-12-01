Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.