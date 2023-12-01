Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı Tayfur’un babası da tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaybolduktan 3 ay sonra kocası Tayfur Kılıç (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Bedriye Kılıç (35) cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Tayfur Kılıç’ın babası Adem Kılıç ve annesi Ayten Kılıç polis ekiplerince gözaltına alındı. Baba Kılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne Ayten’in ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz tarihinde emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.Genç kadının ailesi kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Programda günlerce aranan Bedriye Kılıç'ın içine rastlanılmadı.İstanbul'daki programdan dönen Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü Akşehir'de gözaltına alındı. Eşini boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını itiraf eden cani koca tutuklandı.Bölgede yapılan aramada Bedriye Kılıç'ın cenazesine ulaşılamadı. Ancak bulunan şalvar, penye, battaniye, saç ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Tayfur Kılıç'ın babası Adem ve annesi Ayten Kılıç şüpheli olarak gözaltına alındı. Baba Kılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne Ayten'in ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.