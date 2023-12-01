  • USD: 28,82 - 28,87
  • EURO: 31,52 - 31,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Konya'da Filistin için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin ve Gazze için düzenlenen "Ailece Sabah Namazında Dualarda Buluşuyoruz" programına katıldı.

Ekleme: 1.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 1.12.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Konya'da Filistin için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki Kapu Camisi'nde gerçekleştirilen program öncesi, sabah namazı kıldırdı.

Ardından cemaate seslenen Erbaş, Allah'ın insanları imtihan için yarattığını söyledi.

Dünyada işlenen cinayetlerin, kötülüklerin, zulümlerin herkes tarafından görüldüğünü belirten Erbaş, şöyle konuştu:

'Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle düzeltemezseniz de kalbinizle buğuz edin.' Dünyanın gözü önünde Filistin'de bebekler, kadınlar, masum insanlar öldürülürken elimizden bir şey geliyor da yapmazsak, dilimizden bir şey geliyor da söylemezsek, kalbimizle buğuz etmezsek, biz bu ümmetin neresinde oluruz?

Erbaş, imkan neye elveriyorsa yapılması gerektiğini, gereği yapılmazsa zulme engel olunamayacağını ifade etti.

Bu ümmet ve milletin, tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erbaş, 'Mazlumun yanında olma özelliğimizi devam ettireceğiz. Bunu devam ettirirsek, şehitlerimizin ruhu şad olur. Bizim için, bu topraklar için, İslam diyarları için kanını, canını veren ecdadımız için bunu yapmamız lazım. Bu ruhu gençlerimize aşılamamız lazım.' dedi.

Erbaş, bu milletin Kudüs, Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetinin merhamet duygusundan kaynaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

'Bütün insanlığa sesleniyorum. Gazze'deki insanlar sırf Müslümandır diye kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Siz insan mısınız? Orada Hristiyanlar zulme uğruyorsa biz onlar için de koşarız. Çünkü tarih boyunca koştuk. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Osman Gazi koştu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u devraldığında Hristiyanların hamisi oldu.'

Erbaş, konuşmasının ardından cemaatle bir süre sohbet etti.
Gazze'deki soykırımın gölgesinde Kudüs'te 8. cuma! Terör devleti İsrail'den Mescid-i Aksa'ya abluka
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Katil Netanyahu iyice azıttı: Yok edeceğiz hiç kimse bizi durduramaz
Dünyada Yahudilere yönelik tepki büyüyor: Vahşet ekti nefret biçiyor
Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tam gaz: Anket süreci başladı sonuçlar Erdoğan'a sunulacak
Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek
İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Çerçioğlu’nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı
Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi
Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız
DNA sonuçları analiz edildi! Üç parmaklı ellere sahip: Bilinen hiçbir türe benzemiyor

DNA sonuçları analiz edildi! Üç parmaklı ellere sahip: Bilinen hiçbir türe benzemiyor

Google kullanıcılarına uyarı: Hesaplar silinmeye başlıyor! Tek yapmanız gereken...

Google kullanıcılarına uyarı: Hesaplar silinmeye başlıyor! Tek yapmanız gereken...

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet kilitleme dönemi başlıyor

WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet kilitleme dönemi başlıyor

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek