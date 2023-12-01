Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdürüyor.Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde terör örgütlerini sıraladığı bir listeyi paylaştı.Ancak Japon istihbaratı, yakın zamana kadar terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK'ya bu listede yer vermedi. Yakın zamanda güncellenen listedeki bu karar Türkiye'de sert tepkiye neden oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.Japonya'nın aldığı bu skandal karar sonrası zirvede gerçekleştirilen bu görüşme daha da kritik bir hale geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Japonya Başbakanı'na Türkiye'nin bu konudan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.