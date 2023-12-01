Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Görüşme, Japonya'nın geçtiğimiz günlerde aldığı skandal PKK kararının üstüne gerçekleşmesiyle dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Japonya skandal karar aldı
Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde terör örgütlerini sıraladığı bir listeyi paylaştı.
PKK'yı terör örgütü listesinden çıkardılar
Ancak Japon istihbaratı, yakın zamana kadar terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK'ya bu listede yer vermedi. Yakın zamanda güncellenen listedeki bu karar Türkiye'de sert tepkiye neden oldu.
Japonya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.
Karar üstüne kritik görüşme
Japonya'nın aldığı bu skandal karar sonrası zirvede gerçekleştirilen bu görüşme daha da kritik bir hale geldi.
Türkiye rahatsızlığını dile getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Japonya Başbakanı'na Türkiye'nin bu konudan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.