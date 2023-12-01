Çorum'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk başından yaralandı!

Çorum'da bir eve tüfekle açılan ateşte D.B. (12) başından yaralandı. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı...

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı eve henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Anne ve babasıyla evde bulunan erkek çocuk D.B., başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.