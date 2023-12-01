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160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil

CHP'de genel başkanlık değişiminin ardından eski yönetimden devrolunan hesaplarda 160 milyon liralık kimlere verileceği belli olmayan bir borç çıktı. Borcun kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu için troll hesaplar oluşturmak için kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
Ekleme: 1.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 1.12.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu.

Özel'in genel başkanlık görevini devralmasıyla birlikte partinin ekonomik tablosu incelendi. Son olarak eski yönetimden devrolunan hesaplarda 160 milyon liralık kimlere verileceği belirsiz olan bir borç çıktı.

160 milyon liralık borç çıktı: Kime ödeneceği belli değil

CHP Genel Merkezi'nde şaşkınlık yaratan olay gizemini korurken çeşitli iddialar peş peşe geldi. Bir iddiaya göre paraların Genel Başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı.

Genel Merkez binasında bu kurmay ile aynı katta bulunan 5 odanın trollere ayrıldığı iddia ediliyor.

'Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu lehine troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı' iddiası

Kurultaydan sonra ortalarda görülmeyen trollerin şu anda nerede oldukları bilinmiyor.

Ancak borç paraların bu troll hesapların sahiplerine ödendiği iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan borçla ilgili işaret fişeğini yakan ise kurultaydan sonra Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu.

İki şirket CHP'den para istedi: Kime ödeneceği belli olmayan borç ortaya çıktı

İddialara göre toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket CHP'den para istedi.

Yapıldığı iddia edilen iş ile ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlenirken hangi hizmetin alındığı da somut olarak anlaşılamadı.

Yine iddiaya göre, Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti.

Kulis bilgilerine göre Genel Merkez'e sürekli her biri milyonları bulan bu tür sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geliyor.

Bu konudaki soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir açıklama yapılması da planlanıyor.
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