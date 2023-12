100 ilkokul öğrencisinin eseri 'Yıldız Sütü' kitabında toplandı

Tuzla Peyami Safa İlkokulu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni yazar yetiştirmek hedefiyle bir proje başlattı. Bu proje kapsamında neredeyse tüm öğrenciler hayal güçlerini kullanarak birer eser oluşturdu. Bu eserlerden 100 tanesi Tuzla Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılında 'Yıldız Sütü' adlı bir kitapta toplandı. Kitapta yer alan öğrenciler, yazarlık deneyimi de yaşayabilmeleri için, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tuzla Kitap Fuarına davet edilerek kendi kitaplarını imzalayıp okuyucularla buluşturuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği geleceğin yazarlarını stantta ziyaret ederek, onları tebrik etti ve başarı dileklerini sundu. Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yazarak, tarihe not düşmelerinin, bilgi birikimlerini artırmalarının, düşüncelerini yazıya dökmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, nice ufuklar açacağına da inanıyorum” dedi.Başkan Yazıcı, “Peyami Safa Okulumuzun değerli öğrencileri, 100'üncü yılda 100 tane çocuk yazarımızla bir kitaba imza attı. Biz de onların basımında ve sunulmasında yardımcı olmaya çalıştık. Öğrenmenin diğer bir yolu da yazmaktır. Öğrenmenin metotlarından biri de kitap okumakla birlikte yazmaktır. Çocuklarımız, yazma konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bir alışkanlık oluşturacak ve öğrenmenin önemli bir sürecini içeren yazma gibi çok kıymetli bir işi de başarmış olacak. Tuzla Belediyesi olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yazarak, tarihe not düşmelerinin, bilgi birikimlerini artırmalarının, düşüncelerini yazıya dökmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, nice ufuklar açacağına da inanıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve onları yetiştiren velilere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.Göreve geldiği ilk günden itibaren ‘Eğitim Kenti Tuzla' mottosuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, “2009 yılından itibaren deniz deyince akla Tuzla gelsin ve eğitim kenti tuzla diye birer vizyon ortaya koymuştuk. Bugün, bunun meyvesini görüyoruz. Tuzla'da sosyoekonomik ve sosyokültürel seviyesi İstanbul'un önemli bir seviyesine yükselmiş durumda. Okumak ve yazmak da bu seviyenin artığının göstergesinden bir tanesidir. Çocuklarımızın bu alana yönelmesi, fuara olan ilgi, sosyokültürel yapımızın çok farklı boyutlara eriştiğini, ivmelenerek artığını gösteriyor. Memnunuz, daha da artıracağız” şeklinde konuştu.Peyami Safa İlkokulu öğretmeni Ünsal Şen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:Peyami Safa İlkokulu olarak öğrencilerimizle, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni yazar kazandırmak amacıyla bir proje başlattık. Neredeyse bütün öğrencilerimiz katıldı ve bu eserlerden 100 tanesi belirlendi. Kitapta, her öğrencimizin birer tane eseri bulunuyor. Çocuklar, küçük adımlarla da olsa yazarlık deneyimi yaşadı. Öğrencilerimiz fuarda, 2 gündür kendi kitaplarını imzalıyor ve okuyucularla buluşturuyor. Onlar için de bizim için de ayrı bir deneyim oldu. Keyifli bir süreç yaşıyoruz.” dediKitaptaki Sınav adlı eserin yazarı olan 9 yaşındaki Fatmagül Güneş, “Fuarda, Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yazılan 100 eserden oluşan eseri satıyoruz. Kitabımızın adı Yıldız Sütü. Peyami Safa İlkokulu'ndaki her sınıftan öğrenci yazı yazdı ve seçilenlerden biri de benim hikayem. Hikayemin adı Sınav, konusu da güzel bir kızın sınava çalışmadan kendi başarısıyla 100 almasını içeriyor. İleride hâkim veya yazar olmak istiyorum. Bu iki mesleği de çok seviyorum, büyüdüğümde ikisinden birisini seçeceğim. Tüm öğretmenlerime ve müdürüme çok teşekkür ediyorum” dedi.Dünyayla Konuşmak adlı hikâyenin yazarı Hira Uçarkuş ise “Adı Yıldız Sütü olan kitabımız Cumhuriyete özel 100 yazardan oluşuyor. Biz de bu yazarlardan birkaç tanesiyiz. Hikayemin adı ise Dünyayla Konuşmak. Bir kız, uzaya çıkıp dünya ile konuşmak istiyor. Bunun gerçek olmadığını bildiği için çok üzülüyor. Bir şekilde uzaya çıkıyor ve dünyaya bakıp üzülüyor. Kızı gören dünya bir anda onunla konuşuyor ve kız çok mutlu olup evine dönüyor. Hayalimde öğretmenlik ve yazarlık meslekleri var, ikisini de seçmek istiyorum” şeklinde konuştu.