32 ilde düzenlenen operasyonda 210 şüpheli gözaltında

Ankara’da Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı uyuşturucu tacirlerine yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonda 210 şüpheli gözaltına alındı. Lider Jamukhan Ulus’un, 2020 yılında Afganistan’dan Türkiye’ye geldiği ve burada evlendiği eşi ile birlikte suç örgütünü kurduğu ortaya çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Hatay başta olmak üzere uyuşturucu trafiğini yöneten Jamukhan’ın elde ettiği kazançla Hatay’dan arazi aldığı ve kripto para yöntemi ile yurtdışına para çıkardığı belirlendi. Örgüte ait hesaplarda 135 milyon lira para toplandığı tespit edilirken MASAK, örgüt lideri Jamukhan Ulus ile birlikte 10 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koydu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı gerçekleştiren suç örgütüne yönelik 32 ilde, 42 Özel Harekat Polisi, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2 bin 294 personel katılımıyla 353 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde pozisyonu bulunan 210 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederken 'Zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz' şeklinde açıklamasıyla sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada Jamukhan Ulus'un Afganistan'tan 2020 yılında Türkiye'ye resmi şekilde giriş yaptığını belirledi. İzmir'e yerleşene örgüt liderinin eğlence mekanında tanıştığı İlayda ile evlendiğini tespit etti.Afganistan uyruklu Jamukhan Ulus, eşi İlayda Ulus ile birlikte uyuşturucu işini büyüterek suç örgütüne dönüştükleri ortaya çıktı. Örgütün yurtiçinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini piyasaya nasıl sürüldüğü deşifre edildi. Uyuşturucu kullanan kişilerin torbacı olarak tabir edilen kişilerle yüz yüze görüşme yapmadan sosyal medya veya internet tabanlı iletişim programları üzerinden temasa geçilerek uyuşturucu madde istedikler tespit edildi. Sokak satıcıları örgüt yöneticileri iletişime geçerek uyuşturucu miktarını iletirken yönetici ise; parayı gönderilecek hesap bilgilerini paylaştığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanan kişi, kendisine gönderilen banka hesap bilgilerine para transfer etmesi üzerine torbacı belirlediği yere uyuşturucuyu bırakmasının ardından konum bilgisini paylaştığı belirlendi.Suç örgütü lideri Jamukhan Ulus'un eşi İlayda Ulus'un uyuşturucu ticareti suçundan dolayı yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Örgüt lideri Jamukhan Ulus'un, Ankara, İzmir, İstanbul ve Hatay illerinde uyuşturucu trafiğini yönettiği ve uyuşturucudan elde edilen kazanç ile özellikle Hatay'dan arazi satın aldıkları bir miktarın ise kripto yöntemi ile yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi.Ankara Narkotik ekiplerinin çalışmaları sonucunda örgütün hiyerarşik yapılanmasında uyuşturucu satıcısı konumunda 198 kişinin yer aldığı, bu hiyerarşik yapılanmada 2 örgüt lideri, 13 yönetici, 19 konumcu ve nakilci, 22 ibancı ve 142 torbacının bulunduğu belirledi. Operasyonda kapsamında 353 adreste yapılan aramalarda 33 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve yaklaşık 4 milyon Türk lirası ele geçirildi.Mali Suçları Araştırma Kurulu( MASAK), suç örgütü lideri Jamukhan Ulus ile birlikte 10 kişininde aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına ve banka hesaplarını el konuldu. Ayrıca, uyusturucu ticaretinden elde edilen 135 milyon Türk lirasını örgütün lider ve yönetici kadrosunun yönetiminde olan hesaplarda toplandığı tespit edildi.