Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise, önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KOCAELİ 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C
Az bulutlu
VAN 16°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C
Parçalı ve az bulutlu