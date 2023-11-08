Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA 27°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 26°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İSTANBUL 23°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KOCAELİ 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA 26°CParçalı ve az bulutluHATAY 28°CParçalı ve az bulutluISPARTA 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 24°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 23°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 23°CParçalı bulutluDÜZCE 27°CParçalı bulutluKASTAMONU 22°CParçalı bulutluZONGULDAK 23°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE 22°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON 22°CParçalı ve çok bulutlu,Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 15°CParçalı ve az bulutluKARS 15°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°CAz bulutluVAN 16°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 27°CParçalı ve az bulutlu