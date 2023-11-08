5. Bosna Sancak Kültür Günleri’nde bu hafta!

5. Bosna Sancak Kültür Günleri'nde 7 Kasım Salı günü, Pera Film programına paralel olarak, Sevdalinka müziğinin çağdaş yorumcularından müzisyen ve müzikolog Zanin Berbić ve Sarajevo Jazz Guerrilla isimli caz grubunun ödüllü müzisyeni Adis Sirbubalo, Pera Müzesi'nde bir konser gerçekleştirdi.Pera Film iş birliğiyle 4 – 19 Kasım tarihleri arasında “Zamanın İzleri” başlıklı programda Bosnalı ödüllü yönetmen Pjer Žalica'nın imzasını taşıyan beş filmden oluşan bir seçki İstanbullu izleyiciler ile buluşuyor. Bu etkinlik kapsamında, 10 Kasım Cuma günü Klinik Psikolog/ Psikoterapist Meral Erten, “Savršeni Krug / Kusursuz Çember” isimli film gösterimi ardından bir film okuması gerçekleştirecek.1923 yılında Avusturya-Macaristan işgali sırasında kurulan ve Cumhuriyetimizle aynı yaşta olan Saraybosna Filarmoni Orkestrası, 11 Kasım günü saat 20:00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda “100. Yılların Buluşması” konserinde İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. Saraybosna Filarmoni Orkestrası, kendi kuşağının önde gelen Romen şeflerinden olan Mihnea Ignat yönetimindeki 78 müzisyenin katılacağı konserde, Dino Rešidbegović, Avdo Smailović, Nikolai Rimsky-Korsakov ve Cemal Reşit Rey bestelerine yer verilecek.Clarissa Thieme & Hamdija Kreševljaković Arşivi ve Nihad Kreševljaković iş birliğiyle hazırlanan “Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna'yı Hatırlıyor musun?'' sergisi 31 Aralık'a kadar Metrohan'da görülebilir.Abluka altındaki Saraybosna'yı, içinde yaşanan trajediyi ilk elden tanıkların sivil bir tarih yorumuyla anlatan ve 4000 saatlik sivil video arşiv görüntülerinden seçki ile oluşturulan “Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna'yı Hatırlıyor musun?'' daha önce Berlinale, NBK, Haus der Kulturen der Welt ve Savvy Contemporary gibi saygın kurumlarda gösterilmiş olup, 5. Bosna Sancak Kültür Günleri kapsamında ülkemizde ilk kez İstanbul'da izleyici ile buluşuyor.Video arşiv, Saraybosna kuşatma altındayken Kreševljaković kardeşler ve Nedim Alikadić öncülüğünde bir grup Saraybosnalı tarafından 1992-1995 yılları arasında el kameraları ile çekilen amatör videoların özel bir koleksiyonundan oluşuyor. “Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna'yı Hatırlıyor musun?'' ise bir arşiv forumunu galeri alanına taşıyarak ziyaretçileri Hamdija Kreševljaković Video Arşivi'nin ham malzemesiyle olduğu kadar Clarissa Thieme'nin ve Nihad Kreševljaković'in sorularıyla da karşılaşmaya davet ediyor.5. Bosna Sancak Kültür Günleri; Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Medicana Sağlık Grubu, Polin Waterparks, West İstanbul Marina ana sponsorluğu, Pera Müzesi, CRR, Metrohan ev sahipliği ve İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı & İBB Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, 2-19 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.