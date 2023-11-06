Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması! 2024 Ocak'ta yeni adımlar geliyor

Tüm kök maaşlara yansıyacak emekli maaşı zammı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı artışı ile 15 milyonu aşkın vatandaşın refah düzeyi yükselecek. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece emekliye zam düzenlemeleri ile artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bakan Işıkhan'dan emekli zammı düzenlemesi için dikkat çeken açıklama geldi.Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti.Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduğuklarını ifade eden Işıkhan, 'Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz' dedi.2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise teknik çalışmayı gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. Bu hafta içinde SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere hangi gün ödeme yapılacağını açıklaması bekleniyor.Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacakRefah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacakHer emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor.Emekli taban aylığının Ocak zammı ile artmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.Memur zammı, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de önemli bir kıstas olarak masada yer alacak. Burada bütçe çalışmalarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5-10 puanlık bir refah payı masada yer alacak.Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak duyurdu.Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı:6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,766 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96,Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,6 aylık memur zammı yüzde 49,46 oldu.Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak;10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.327 TL'yi görecek.Refah payı bütçe çalışmaları sonrası netleşecek. Son kararını Başkan Erdoğan'ın vereceği refah payı gerçekleşirse emekli maaşı zammı için de Meclis düzenlemesi gerekecek.Emekli maaşı zammı için düzenleme 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Ocak ayının ilk yarısında gerçekleşecek. Bu dönem 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık da yeniden belirlenecek.7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada diğer zam oranlarından bağımsız olarak resen karar veriliyor. Örneğin yüzde 40 zam yapılması durumunda SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10.500 TL olacak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise 11.000 TL'yi aşacak.