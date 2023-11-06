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Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın öğle namazında defnedilecek.

Ekleme: 6.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 6.11.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü...

Babacan, genel seçimde Millet İttifakı ortaklarından biriydi.

Şimdilerde yerel seçim için çalışmalara başlayan parti lideri, aldığı acı haberle sarsıldı.

Babacan'ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle bugün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

'Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz...'

Acı haber, partinin resmi sayfasından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

'Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.'

Cenazesi yarın defnedilecek

Hilmi Babacan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Hacı Bayram-ı Veli Camii'nden kalkacak.

Ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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