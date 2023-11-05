Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi
Meteoroloji hava durumu tahmini raporu açıklandı. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusuna cevap ararken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasım hava durumu.
Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi. İstanbul sakinleri için de Valilik'ten dikkat çekici bir duyuru var. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasıl hava durumu...
Hava durumu bugün nasıl olacak?
Meteoroloji'nin yayıımladığı 5 Kasım 2023 hava durumu raporu doğrultusundaMarmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinin güney kesimleri başta olmak üzere sabah saatlerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağış beklentisi söz konusu. Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yağış nerede var?
Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim hava durumu...
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
ADANA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
ANKARA °C, 22°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
BOLU °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü
DÜZCE °C, 29°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü
KASTAMONU °C, 22°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülü
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
RİZE °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
SİİRT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu