Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi

Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji'den birçok bölge ve il için yeni uyarı geldi. İstanbul sakinleri için de Valilik'ten dikkat çekici bir duyuru var. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Kasıl hava durumu...Meteoroloji'nin yayıımladığı 5 Kasım 2023 hava durumu raporu doğrultusundaMarmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinin güney kesimleri başta olmak üzere sabah saatlerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağış beklentisi söz konusu. Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi. İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim hava durumu...BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülüMUĞLA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülüADANA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°C Parçalı bulutluISPARTA °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülüANKARA °C, 22°C Parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 25°C Parçalı bulutluKONYA °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutluBOLU °C, 23°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülüDÜZCE °C, 29°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülüKASTAMONU °C, 22°C Parçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah sağanak ve gök gürültülüRİZE °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 24°C Parçalı bulutluTOKAT °C, 26°C Parçalı bulutluTRABZON °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutluERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutluKARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 20°C Parçalı bulutluVAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisliGAZİANTEP °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pusluSİİRT °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu