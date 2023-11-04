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CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda tansiyon bir hayli yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği 'değişim' hareketini hedef alarak "Değişim diyenler, uzun süredir değişmeyenlerdi. Seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hangi değişimden söz ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun 'değişim' kadrosunda yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt gecikmedi. Çelik, "CHP değişirse Türkiye değişir" dedi. Öte yandan tarafsız olması gereken divan başkanı İmamoğlu, "İl başkanıma +1 dakika veriyorum haberiniz olsun ha!" diyerek değişimci Çelik'e daha fazla söz hakkı vermek istedi.

CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt
Ekleme: 4.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 4.11.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kan gövdeyi götürüyor. Genel Başkanın seçileceği 38. Olağan Kurultayı adeta söz düellosuna döndü.
'DEĞİŞİMCİ'LERE SERT DALDI
 Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği 'değişim' hareketini de hedefe koyan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemi başladı. Değişim diyenler, uzun süredir değişmeyenlerdi. Seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım' dedi.

Kılıçdaroğlu son zamanlarda değişimcilerce dillendirilen 'CHP sağa kaydı' eleştirilerilerine de sert tepki gösterdi.

Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;

'BUNLAR SAĞI SOLU BİLMİYORLAR'
Değişimci olunca değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var; 'CHP sağa kaydı'. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Çok açık ve net. CHP halkın partisidir. 6 okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliğin ne olduğundan haberi olmayabilir.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kürsüye Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' kadrosunda yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çıktı.

CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt

Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi durumunda 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgasının daha da büyüyeceğini söyleyen Çelik, 'Şimdi önümüzde iki yol var: Ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç vereceğiz; ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Değişimi dile getirenler uzun zamandır değişmeyenler' sözlerine yanıt veren Çelik şöyle konuştu;

Günlerdir ve bugün değişimi dile getirenlerin uzun zamandır değişmeyenler olduğu dile getirildi. Gençliğini bu partiye vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, 6 yıl ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak söylüyorum, bir aydır il başkanı olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum; CHP değişirse Türkiye değişir diyorum!

CHP'de tansiyon yüksek! Değişimcileri topa tutan Kılıçdaroğlu'na Özgür Çelik'ten yanıt

Öte yandan Özgür Çelik'in konuşması öncesi bir detay dikkat çekti.

'TARAFSIZLIK' HAK GETİRE!
Kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinin verdiği tarafsızlığı çiğneyerek değişimci CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e daha fazla söz hakkı vermek istedi. İmamoğlu, 'İl başkanıma +1 dakika veriyorum haberiniz olsun ha!' dedi.
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