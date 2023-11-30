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Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'in kapısını ittifak için aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi yerden yere vurmaya başladı. Fondaş TELE 1 ekranlarında İYİ Parti'nin tartışmalı ve şaibeli bir parti olduğu vurgulandı. Merdan Yanardağ, "İYİ Parti'den daha fazla tartışılan bir kurum var mı Türkiye'de yok? Akçeli konularla çalkalanan bir parti" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e "Nezaket dışında İYİ Parti ile işin olmasın" çağrısında bulunan Yanardağ, "İYİ Parti artık ittifak yapılacak bir parti değildir! İYİ Parti teşhir ve tecrit edilecek bir partidir" dedi.

Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Ekleme: 30.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP'yi 'Büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesi sardı.

HEDEP'e 'kayyum' deyip mavi bocuk dağıtan Meral Akşener'e 'Ablam' diye hitap ederek göz kırpan Özgür Özel ittifak için daldan dala zıplıyor. Bu kapsamda Meral Akşener - Özgür Özel ikilisi Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ittifak meselesi masaya yatırıldı.

ÖZEL: İŞ BİRLİĞİ OLUP OLMAYACAĞINI SORDUK
CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ikili iş birliği gerektidirdiğini söyledi.

Özel, "Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık" ifadelerini kullandı.

AKŞENER SAMİMİYET SINAVINDAN KALDI
Her fırsatta 'müstakil seçim' diyen Meral Akşener ise samimiyet sınavından kaldı. İYİ Parti lideri topu GİK'e attı, 81 il kararını ve seçimlerde iş birliğini Genel İdare Kurulu'nda değerlendireceklerini söyledi.

CHP MEDYASINDA İYİ PARTİ'Yİ YERDEN YERE VURMA SEANSLARI
Özgür Özel, Meral Akşener'in kapısını ittifak için aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi yerden yere vurmaya başladı.

Fondaş TELE 1 ekranlarında İYİ Parti'nin tartışmalı ve şaibeli bir parti olduğu vurgulandı. Merdan Yanardağ, "İYİ Parti'den daha fazla tartışılan bir kurum var mı Türkiye'de yok? Akçeli konularla çalkalanan bir parti" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan İYİ Parti'ye bombardıman

Yanardağ, İYİ Parti'nin hesabının CHP'yi çökertip laik seçmen havuzunda en büyük parti olmak olduğunu öne sürerek, "Bu hesap o kadar büyük bir yanlış yapmaya götürdü ki kendilerini; zincirleme hata yapmaya, milletvekillerini parayla dağıttıkları iddialarıyla yüzleşmeye ve şimdi de yerel seçimleri CHP'ye kaybettirmek için çalışmaya başladılar" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ İTTİFAK YAPILACAK DEĞİL TEŞHİR VE TECRİT EDİLECEK PARTİDİR"
İYİ Parti'nin ittifak yapılacak bir parti olmadığını söyleyen Merdan Yanardağ, Özgür Özel'e 'nezaket dışında İYİ Parti ile işin olmasın" çağrısında bulundu.

Şu ifadeleri kullandı;

İYİ Parti artık ittifak yapılacak bir parti değildir! İYİ Parti teşhir ve tecrit edilecek bir partidir. Özgür Özel'in nezaket dışında İYİ Parti ile işi olmasın

"SEÇİMİ AKŞENER KAYBETTİRDİ, İYİ PARTİ'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Aynı programda Emre Kongar ise, "%2 farkla kaybedilen bir seçimin birinci dereceden sorumlusu Meral Akşener'dir. İYİ Parti'nin geleceği İYİ değil" değerlendirmesini yaptı.
Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
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