Emine Erdoğan'dan 'Ulusal Su Kurulu' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kuruluna ilişkin paylaşım yaptı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak."