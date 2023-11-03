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Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu

Göreve gelmeden önce Ankara’da “Her Mahalleye Bir Kreş” sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, aradan geçen 4 buçuk yılda sıfırdan sadece 1 tane kreş yapabildi. Yavaş’ın açılışını yaptığı kreşlerin 18’inin de eski dönemden olduğu sadece tabela değişikliği yapıldığı ortaya çıktı.

Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu
Ekleme: 3.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 3.11.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu
Kendi döneminden önce yapılan kreşlerin tabelalarını değiştirerek kendisi yapmış gibi algı oluşturmaya çalışan Yavaş'ın Ankaralılar'a verdiği sözlere rağmen 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca sadece bir kreş yapmasını eleştiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, 'Her şey 'Yavaş Yavaş' olacak.' şeklinde konuştu.

Özcan, 'Düşünün 4 buçuk yılda Ankara'ya sıfırdan bir tane kreş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı geri kalan süre zarfı içerisinde neler yapmaz. Yapacağı devasa projeleri merakla bekliyoruz. Ankara ve Ankaralılar hiç acele etmesin. Biraz Mansur Yavaş'ı örnek alsınlar. Kendisinin görüldüğü gibi hiç acelesi yok. Her şey 'Yavaş Yavaş' olacak. İnşallah Yavaş, metroları yapacak, mazgalları temizleyecek, yolları asfaltlayacak, yeşil alan sayısını artıracak, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapacak, söz verdiği gibi geriye kalan bin 425 mahallenin kreşi açılacak. Her şey olacak.' İfadelerini kullandı.

Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da her mahalleye bir kreş yapacağı vaadinde bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam bin 425 mahalle bulunuyor. Aradan geçen 4,5 yıllık süre zarfı içerisinde Yavaş bin 425 mahalleden sadece bir tanesine sıfırdan kreş yapabildi. Ancak Yavaş, katıldığı programlarda kendi döneminden önce yapılan kreşleri de sahiplenerek açılışı yapılan kreş sayısının 19 olduğunu belirtti. Kreşlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde olduğunu bilen Yavaş, ABB'ye ait diğer kreşlerin de tabelasını değiştirerek 'çocuk kulübü' olarak adlandırdı. Yavaş'ın yaptığı değişiklik ile denetlemelerden kaçmayı hedeflediği öğrenildi.

'ANKARALILAR HİÇ ACELE ETMESİN MANSUR YAVAŞ'I ÖRNEK ALSIN ÇÜNKÜ O HİÇ ACELE ETMİYOR'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın kreş sözleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 'Sayın Yavaş nihayet Ankaralılara 1 tane kreş yapmayı başarabildi. Kendileri 31 Mart seçimlerinden önce 'Her mahalleye bir kreş sözü vermişti'. Sayın Yavaş'ın azmi ve başarılarının devamını diliyorum. Allah çıktığı bu hizmet yolunda inşallah kendilerini muvaffak eder. Düşünün 4 buçuk yılda Ankara'ya sıfırdan bir tane kreş yapan büyükşehir belediye başkanı geri kalan süre zarfı içerisinde neler yapmaz. Yapacağı devasa projeleri merakla bekliyoruz. Ankara ve Ankaralılar hiç acele etmesin. Biraz Mansur Yavaş'ı örnek alsınlar. Kendisinin görüldüğü gibi hiç acelesi yok. Her şey 'Yavaş Yavaş' olacak. İnşallah Yavaş, metroları yapacak, mazgalları temizleyecek, yolları asfaltlayacak, yeşil alan sayısını artıracak, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapacak, söz verdiği gibi geriye kalan bin 424 mahallenin kreşi açılacak. Her şey olacak.' dedi.

Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu

YAVAŞ'IN YAPAMADIĞINI AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ YAPTI

Yavaş'ın 58 Milyarlık devasa bütçesine ve vaatlerine karşılık olarak Ankara'nın AK Partili ilçe belediyeleri Yavaş'ın yapmadığı kreşleri yaptı.

4 buçuk yılda Sincan Belediyesi 1.3 Milyar TL bütçesi ile 5 tane sıfırdan kreş yaptı.

750 Milyon TL bütçeye sahip Keçiören Belediyesi 3 tane kreş yaptı.

Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu


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