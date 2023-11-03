İsrail Filistin’i tamamen haritadan sildi! İşte resmi hesaptan yapılan o skandal paylaşım!

İsrail, devlet değil katildi. Başbakan Netanyahu ise kundaktaki bebekleri ve çocukları bile terörist ilan edecek kadar caniydi… Katil İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar, 28. gününe girdi. Şu ana kadar tonlarca bombanın kullanıldığı saldırılarda 9 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te ise İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler ve hırsızlar (yerleşimciler) 134 Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirtildi.Sivillere yönelik insanlık dışı ve soykırımı içeren saldırılarında her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, kendisine karşı çıkanları hedef haline getirdi. 7 Ekim'den bu yana İsrail, katliam ve soykırım faaliyetlerini meşru gösterebilme adına dezenformasyon içeren paylaşımlarına da hiç ara vermedi.İsrail'in söylemine karşı çıkan isimleri tek tek bu hesaplardan hedef aldı, antisemitizmle suçlama eğilimine girdi. Hatta terörist bile ilan etti.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) desteğini arkasına alan İsrail, saldırılarında olduğu gibi sosyal medyadaki paylaşımlarına da devam etti. İsrail'in Arapça resmi hesabından yaptığı paylaşımlarıyla bunu gözler önüne serdi. IsraelArabic isimli resmi Twitter hesabında yayınlanan fotoğraf ise İsrail'in planını açıkça gösterdi.Öyle ki avuç içerisinde bölgeyi İsrail'in sınırları olarak gösterip Filistin'i tamamen haritadan sildi. Bu paylaşımda İsrail'in resmi hesabından 'Alanı küçük ama kararlılığı güçlü İsrail' ifadelerine de yer verildi.İsrail'in Filistin'i haritadan sildiğini gösteren o paylaşıma sosyal medyadan büyük tepki geldi. Arapça yayın yapan İsrail'in resmi X hesabına ise birçok tepki mesajı geldi.Es Sadat El Şerif ismini kullanan sosyal medya kullanıcısı 'Tüm Filistin'i ve Golan'ı kapsayan bir harita koydunuz!!! Birleşmiş Milletler'deki resmi haritanız bile Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Golan'ı içermiyor, nihai sınırlarınızı bilmeden nasıl barış istiyorsunuz?' sorusunu yöneltti.Bir başka sosyal medya kullanıcısı olan Ayman Salem ise tepki olarak 'Biz İsrail diye bir şeyi tanımıyoruz, sadece Filistin'i tanıyoruz' dedi. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Filistin'i savunarak çeşitli görsellerle Filistin haritaları ve bayraklarına yer verdi. Tepkiler üzerine geri adım atan İsrail, paylaşımı sildi.