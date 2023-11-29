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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri

Ocak ayı yaklaşırken gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. 'Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Öte yandan asgari ücret zammında olası senaryolar ortaya çıktı. Peki 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri
Ekleme: 29.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri
Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde iki senaryo ön plana çıkıyor. Yüzde 40 ve 50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı! İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.

Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

HAZIRLIK BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek.

Türkİş, her yıl olduğu gibi toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek.

Geçen yıl, "açlık sınırı kırmızı çizgimiz" diyerek masaya oturan Türk-İş, gıda enflasyonun dikkate alınmasını istiyor.

Türk-İş'in kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira olarak hesaplandı.

Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapılırken gözler işçi ve işveren tarafının masaya getireceği önerilere çevrildi.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.

Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor.

Asgari ücret zammı çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini de beraberinde yükseltiyor.
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