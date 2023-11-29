Tunceli’de bulunan balık görüntüsüyle şaşırttı! Havyarı 2 milyon lira!

Tunceli'deki bir balıkçının ağına Sibirya Mersin Balığı takıldı. Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balığın şekli ise görenleri şaşırttı.

Balıkçının ağına servet takıldı. İlginç olay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşandı.Son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan Sibirya mersin balığı yeniden görüldü.Çemişgezek'in Sakyol köyünde sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Mustafa Güler, ağı çıkardığında Sibirya mersin balığı olduğunu gördü.Gölde tesisi olduğu bilinen ve havyarı 2 milyon liraya kadar ulaşan balık, büyüklüğü ve şekli ile görenleri şaşırttı.