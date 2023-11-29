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İnşaat malzemelerinde fahiş fiyat uygulayanlara af yok: Bakanlık harekete geçti

Deprem bölgesinde yapım işleri ve malzeme fiyatlarında fırsatçılık yapanlar, 3 milyon 300 bin liranın üzerinde idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Ekleme: 29.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
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Aradan geçen bir yıllık sürede yaraların sarılması amacıyla çalışmalar ara vermeden devam etti.

Fırsatçılara karşı harekete geçildi

Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti.

Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza 10 kat artıyor.

Ceza 331 bin liradan başlayacak

AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik torba teklif içinde yer alan düzenleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde hayata geçirilecek.

Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara en az 331 bin 270 lira idari para cezası verilecek.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, şartlara göre bu cezayı 3 milyon 312 bin 890 liraya kadar yükseltebilecek.

Teklifin görüşmeleri sürüyor

Fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara verilen cezayı 10 kat artıracak düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, gelecek hafta Genel Kurul'da kabul edilerek kanunlaştırılması planlanıyor.

Düzenleme ile deprem bölgesindeki toparlanmanın da hızlanması bekleniyor.
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