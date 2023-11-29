Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşme gerçekleştiriyor.Erdoğan TBMM Grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.Görüşme saat 15:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.İkili görüşmede 50+1 meselesi ve yerel yönetimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağını işaret ederek, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır." demişti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden 50+1 açıklaması... Başkan Erdoğana tam destek: Aksayan yönler düzeltilirMHP lideri Devlet Bahçeli de "Aksayan yönler düzeltilir" diyerek Cumhur İttifakının uyum içinde çalışmaya devam ettiğini ifade etmişti.