Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şok üstüne şok yaşıyor. Siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığı iddia edilen Netanyahu'nun darbe korkusu yaşadığı bilinirken Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi.Netayahu'nun siyasi kariyerinin sonuna yaklaştığına inanmak için birçok sebep olduğunu ileri süren Foreign Policy, ülke tarihinin en kötü güvenlik hatasının mirasını taşıdığını belirtti.Netayahu'nun Gazze'de hedefleri gerçekçi olmayan ve uzlaşmaz olan bir savaşa başkanlık ettiği aynı zamanda 3 ayrı yolsuzluk davası ile karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.Netayahu'nun savaş bittikten sonra iktidarda kalma konusunda harekete geçtiği iddia edildi.Netanyahu'nun 3 yönlü bir stratejisinin olduğu iddia edildi.1-Güvenlik güçlerinin kusurunu başka tarafa atmak2- Ne pahasına olursa olsun iktidardaki koalisyonu sağlam tutmak3- Somut başarılar elde edene kadar zaman kazanmakYaklaşık on yıl boyunca Netanyahu'nun danışmanı olarak çalışan siyasi yorumcu Aviv Bushinsky, 'Askeri harekatın iyi geçeceğini umuyor ve ülkeyi iyileştirecek en iyi şey olarak zamana güveniyor' dedi.İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu'na karşılık vermek için başlattığı vahşi saldırılarda 15 bin kişiyi katlettiği hatırlatılan haberde, İsrailli yetkililerin güvenlik zafiyetini kabul ettiği ancak Netanyahu'nun kamuoyunun artan öfkesine rağmen buna karşı çıktığı iddia edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi. İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen 'Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi' yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.