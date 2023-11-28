  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,60 - 31,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında, katil İsrail güçlerinin Gazze'deki soykırımına ses çıkarmazken Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine yönelik skandal ifadeler kullandı. Sözcü Yücel, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Ekleme: 28.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Deniz Yücel'in açıklamaları CHP'de 'sözde' değişim sonrası zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışamalar ve ardından Gazze'de sivillere yönelik uygulanan soykırımlara Batı dünyası sessiz kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan güçlü ve kararlı duruş sergilemişti. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede kalıcı barış için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, katliamların sona ermesi için yoğun çaba sarf etmişti.

CHP SÖZCÜSÜNDAN SKANDAL SÖZLER

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, İsrail katliamlarını görmezden gelerek Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini hedef aldı. Skandal sözler sarf eden CHP Sözcüsü, 'Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor.' dedi.

'HAMAS'I KİMSE ERDOĞAN KADAR SAVUNMADI'

'Hamas'ı bölge ülkeleri dahil hiçbir ülke Erdoğan kadar savunmadı' diyen Deniz Yücel, İsrail-Filistin sorununun yakalaşan yerel seçimler öncesi seçim malzemesi haline getirildiğini öne sürdü.
Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı
Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözler: CHP demek HEDEP demektir
Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Baş döndüren rehine trafiği! Türkiye yine farkını ortaya koydu: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...
İzmir'de suya zam geldi
81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş ANFA'yı batırmış.
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar...
NATO'dan Türkiye mesajı
Önerge AK Parti grubuna gönderildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
CHP'li ilçe başkanı zehir zemberek açıklamayla partiden istifa etti
Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu
Hamas'ın üstüne yıkılan katliamı İsrail'in yaptığı ortaya çıktı: Görgü tanıkları her şeyi anlattı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Evden onlarca itfaiye görevlisi çıkaramadı! Dünyanın en ağır adamı: Tam 635 kg...

Evden onlarca itfaiye görevlisi çıkaramadı! Dünyanın en ağır adamı: Tam 635 kg...

Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile ödül kazandı

Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Anadolu Parsı görüntülendi! Bakan Yumaklı paylaştı!

Anadolu Parsı görüntülendi! Bakan Yumaklı paylaştı!