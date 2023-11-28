Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 146 metre uzunluğundaki ‘Kevalay Queen’ isimli yolcu gemisi, Karakova açıklarında makine arızası yaptı.

İstanbul’dan Libya’ya giden 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı ‘Kevalay Queen’ isimli yolcu gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-2’ ve ‘Kurtarma-14’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.