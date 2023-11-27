Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaralara tek tek girmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam edildiğini açıklayarak, görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, 'Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.' denildi.