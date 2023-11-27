Kriptoda 10 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para vaadiyle insanları dolandıran çete üyelerini yakalamak için operasyon başlattı.35 kişiyi toplamda 10 milyon 800 bin lira dolandıran vurguncuları yakalamak için başlatılan operasyona 'Kırık Zincir' adı verildi.Bursa'da oldukları belirlenen şahıslara gece yarısı eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçları polis ekipleri tarafından detaylıca arandı.Aramalarda ele geçirilen lüks araçlar, nakit ve altınlara el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. tutuklanırken; M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakıldı.