Başkan Hilmi Yaman adaylık başvurusunu yaptı!

Yerel seçimler için geri sayim sürerken, siyasi partilerde aday adaylarinin basvuru süreci de devam ediyor. Hareketliligin yasandigi bu günlerde Ankaralilar Dernegi Genel Baskani Hilmi Yaman, adaylik basvurusunu gerçeklestirdi. Yaman, Yenimahalle Belediye Baskani adayliga iliskin belgeleri AK Parti Ankara Il Baskanligina teslim etti.





Esnafin içerisinden gelen Yaman, “Her zaman esnafimizin yaninda olacagiz” diye belirtti.







Baskan seçildigi takdirde sosyal belediyecilik anlayisini benimseyecegini söyleyen Yaman, “Projelerimiz hazir ama önceligimiz seffaf olup vatandasa hizmet etmek. Sosyal belediyecilik yapacagiz. Mahallelerde önce sorunlari tespit edip, sonra mahalleliye sorup ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Vatandas ne istiyorsa o olacak” açiklamasinda bulundu.









Ankaralilar Dernegi Genel Baskani Hilmi Yaman, Yenimahalle ilçesine hak ettigi en güzel hizmetleri sunmak üzere yola çiktigini belirterek, 'Dogup büyüdügüm ilçeye hizmet etmek en büyük temennim. Yenimahalle'yi Yenimahalleli hemsehrilerimizle beraber yönetecegiz' dedi.Esnafin içerisinden gelen Yaman, “Her zaman esnafimizin yaninda olacagiz” diye belirtti.Baskan seçildigi takdirde sosyal belediyecilik anlayisini benimseyecegini söyleyen Yaman, “Projelerimiz hazir ama önceligimiz seffaf olup vatandasa hizmet etmek. Sosyal belediyecilik yapacagiz. Mahallelerde önce sorunlari tespit edip, sonra mahalleliye sorup ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Vatandas ne istiyorsa o olacak” açiklamasinda bulundu.