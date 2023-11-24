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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 7.892,44 puana indi.

Ekleme: 24.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,15 puan azalışla 7.892,44 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 29,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,85 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşması ile ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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