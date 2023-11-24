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Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı! Çabalarımızın meyvesini rekor rakamlarla aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında , "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı! Çabalarımızın meyvesini rekor rakamlarla aldık
Ekleme: 24.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı! Çabalarımızın meyvesini rekor rakamlarla aldık
Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları ödül töreni Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlkini 2014 yılında takdim ettiğimiz İnovaLİG Ödülleri'ni kazanan kişileri kuruluşları ve firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. İnovaLİG şampiyonaları başta olmak üzere Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı yapan tüm şirketlerimizle gurur duyuyoruz. İnovasyon geliştirme programına başvuran firmalarımızın sayısının her yıl düzenli olarak artması inovasyon kültürünün iş dünyamızda kök salmaya başladığını gösteriyor. 2014 yılında 460 başvuru ile başladığımız İnovaLİG'te bu sene 64 farklı şehirden 2003 firma sayısına ulaştık. Bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan fırmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. İlk günden beri sahip çıktığımız Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine ve İnovaLİG Projesi'ne inşallah bundan sonra da gereken desteği vereceğiz.

Her zaman söyledim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Yeterki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz bu ülkenin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırın. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayız. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu sene 30. Yaşını kutlayan Türkiye ihracatçılar Meclisi'mizin çalışmalarına ve projelerine her zaman destek sağladık.

2012 yılından beri salgın dönemi hariç Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine bizzat katılarak sizlerle beraber olduk. Fikirlerinize kulak verdik. Sorunlarınıza çözüm aradık. Sevinçlerinizi paylaştık. Başarınızla gurur duyduk. Siz ihracatçılarımızın neye ihtiyacı varsa gidermenin, beklentilerinizi imkanlar dahilinde karşılamanın, yurt içinde ve yurt dışında önünüzü açmanın gayreti içinde olduk. Şunu burada bir kez daha tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki, gerek ülkemize gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde, gerekse yurt dışına gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde öncelikli gündemimiz hep sizlerin meselesidir. Geçen haftaki Almanya ziyaretimizde olduğu gibi salı günü Cezayir seyahatimizde de yine bize ilettiğiniz konuları ele aldık.

Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki alt yapıyı kurduk, kuruyoruz. Gümrük işlemlerinin süratli, etkin, sorunsuz ve en az maliyetle yapılması noktasında kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu alanda teknik kapasite bakımından dünyanın sayılı gümrük idareleri arasında yer alıyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport imkanı vardır. Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle hızlı şekilde irtibat kurabilmeniz için 2017 yılında bu düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda şimdiye kadar 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik.

Sizlerin de arasında olduğu ihracatçılarımızın kendilerine verilen desteğin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz geçen 204 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracatımız yükselmeye devam ediyor. En yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaştık. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. Daha fazlasını başaracağız.

İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ama bizim asıl yoğunlaşmamız gereken yüksek katma değerli ürün ihracatıdır. Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerle yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başarıdk. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.

Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik. Kamera sistemimiz şu an dünyanın en iyisi. Burada sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık. Kilogram değeri 20 bin dolar olan bir ürüne de sahip olduk. Bu hikmeti bir kez daha yaşayarak gördük.

Togg'da bir başarıdır. İçimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. Devrim arabalarına ne yaptılarsa aynısını Togg'a da yapmak istediler. Otomobillerin yurt dışından geldiğini iddia edecek kadar kontrollerini kaybettiler. Zahmet edip bir günlerini ayırıp Togg üretim tesislerini ziyaret etmediler. Yollarımızı süsleyen 12 bin Togg aracına rağmen yalanlarına devam ediyorlar. Onlar kendi kin ve haset çukurlarında sürünsünler.

Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir ve olamaz.

Elbette kimi alanlarda kendimizi yeterli görmeksek de ihracatta elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değil. İnovasyon meselesine çok büyük önem verdik.
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